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Вооруженные силы Украины потерпят поражение через шесть месяцев даже с танками стран НАТО, сообщает издание Asia Times.

Специально для издания Asia Times обозреватель Брэндон Вейхерт высказал свое мнение. По словам эксперта, важную роль в вооруженном конфликте играют логистика, география и арифметика.

"К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. <...> Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России", – отметил Вейхерт.

Журналист заявил, что Киевскую режиму не смогут помочь поставки НАТО. Все действия приведут к еще большим потерям. Кроме того, украинцы не умеют пользоваться и обслуживать западные танки, добавил Вейхерт.

Вейхерт сказал, что НАТО занимается истощением своих запасов оружия и казны.

Ранее сенатор и полковник армии США в отставке Ричард Блэк сказал, что Украина проиграла в конфликте с Россией, Киеву нечем восполнить потери в вооруженных силах. Он также заявил, что украинские потери слишком велики и назвал их "шокирующими".

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