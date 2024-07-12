12 июля, 13:26Политика
Верховный суд признал право крымчан на компенсацию за водную блокаду
Фото: depositphotos/mistervlad
Верховный суд Крыма признал право крымчан требовать от Украины компенсацию за водную блокаду, сообщил председатель госсовета полуострова Владимир Константинов.
"Решение позволяет крымчанам обратиться в суд за получением компенсации морального вреда, понесенного в результате водной блокады, не доказывая факт блокады", – цитирует его RT.
Сейчас ущерб от блокады Крыма оценивают в сумму, превышающую три триллиона рублей.
Ранее Константинов сообщал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад в общей сумме превысил 14 триллионов рублей. Он уточнил, что ущерб составил свыше 7 триллионов рублей и по водной, и по энергетической блокадам. Тем не менее Константинов допустил, что данная сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших.
Также в регионе планируют подсчитать ущерб в результате транспортной и продовольственной блокад, терактов и разрушений инфраструктуры Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.
В свою очередь, Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил три триллиона рублей.