Верховный суд признал право крымчан на компенсацию за водную блокаду

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Верховный суд Крыма признал право крымчан требовать от Украины компенсацию за водную блокаду, сообщил председатель госсовета полуострова Владимир Константинов.

"Решение позволяет крымчанам обратиться в суд за получением компенсации морального вреда, понесенного в результате водной блокады, не доказывая факт блокады", – цитирует его RT.

Сейчас ущерб от блокады Крыма оценивают в сумму, превышающую три триллиона рублей.

Ранее Константинов сообщал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад в общей сумме превысил 14 триллионов рублей. Он уточнил, что ущерб составил свыше 7 триллионов рублей и по водной, и по энергетической блокадам. Тем не менее Константинов допустил, что данная сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших.

Также в регионе планируют подсчитать ущерб в результате транспортной и продовольственной блокад, терактов и разрушений инфраструктуры Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.

В свою очередь, Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил три триллиона рублей.