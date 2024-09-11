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Комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций предложил отказаться от вручения и изготовления золотых и серебряных медалей государственного образца в школах Украины. Об этом заявила народный депутат страны Наталья Пипа на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной).

Свое решение в Раде объяснили тем, что подобная практика "анахронизма" осталась только в постсоветских странах, написала Пипа. Также эта мера позволит сэкономить средства госбюджета, а школы смогут отмечать отличников другими своими наградами.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что страна должна перейти от "оборонительной" к "наступательной украинизации". По его словам, украинизация страны должна предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.