Нацбанк Украины инициировал дерусификацию копеек

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Национальный банк Украины (НБУ) выступил с инициативой об изменении названия наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаги". Это может быть сделано в рамках "дерусификации". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя НБУ Андрея Пышного, сказанные украинскому изданию.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как "копейка", фактически является символом московской оккупации", – заявил Пышной.

При этом, по данным регулятора, название монеты "шаг" имеет украинское происхождение. Эта монета являлась разменной на территории современной Украины в XVII веке, а также во время Гражданской войны в России.

По данным украинской версии журнала Forbes, замена копеек другой монетой на данном этапе требует внесения изменений в закон "О Национальном банке Украины", в котором указано, что денежную единицу страны – гривну – составляет 100 копеек.

При этом, как выяснили журналисты, сперва НБУ собирается разработать дизайн и изготовить монеты номиналом в 50 шагов. Подразумевается, что в обращение они будут вводиться постепенно и на протяжении некоторого времени гражданам страны не придется обменивать старые монеты на новые.

Ранее власти Украины намеривались переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению украинского правительства, связаны с Россией. Планировалось изменить наименования семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел.

