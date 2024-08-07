Interia: Украина столкнулась с серьезным демографическим кризисом

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Украина столкнулась с серьезным демографическим кризисом, так как рождаемость в стране продолжает стремительно падать. Об этом пишет польский портал Interia.

"Украина исчезает на наших глазах. <...> Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии", –указано в сообщении.

По данным портала, в первые полгода 2024 года на каждые три смерти на Украине проходился всего один новорожденный. Отмечается, что самая низкая рождаемость была зафиксирована в Черниговской и Сумской областях Украины, а самая высокая смертность – в Днепропетровской и Харьковской. Авторы статьи подчеркивают, что демографический кризис в сочетании с масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что страна может попасть в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. Она напомнила, что еще в 2001 году на Украине выявили самый низкий уровень рождаемости в мире, а уже в 2019-м государство по такому показателю было последним в Европе.

