Верховная рада Украины рассмотрит создание министерства демографии и диаспоры

Фото: depositphotos/mariakarabella

На Украине собираются создать министерство демографии и диаспоры и Фонд восстановления демографического потенциала. Об этом со ссылкой на законопроект, зарегистрированный на сайте Верховной рады, сообщает ТАСС.

Одной из задач Фонда станет "обеспечение миграционного прироста населения, в первую очередь за счет стимулирования проживающих за рубежом украинцев к возвращению на Украину". Новое министерство также будет заниматься популяризацией программ стимулирования к возвращению в страну.

По мнению разработчиков законопроекта, данная инициатива не потребует дополнительных расходов бюджета, а в случае их возникновения они могут быть возмещены за счет программ помощи и грантов ЕС и других иностранных государств.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что страна может попасть в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. Она напомнила, что еще в 2001 году на Украине выявили самый низкий уровень рождаемости в мире, а уже в 2019-м государство по такому показателю было последним в Европе.