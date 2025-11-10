Специальные зоны для питомцев откроются в пяти музеях Москвы

Фото: 123RF.com/olhatsiplyar

Спецзоны для питомцев появятся в пяти музеях Москвы. Там животные смогут поесть и отдохнуть, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

"Все чаще гостями наших музеев становятся москвичи с питомцами. Поэтому мы стараемся развивать нашу инфраструктуру в том числе и с вниманием к четвероногим посетителям", – отметил глава департамента Алексей Фурсин.

В пилотную программу попали Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Музей Николая Островского, объединение "Выставочные залы Москвы" и Музей Сергея Есенина. Проект реализуется в партнерстве с федеральной сетью зоомагазинов "Четыре лапы".

В будущем в проект могут быть включены и другие столичные музеи. Для этого в Москве планируется создать единый стандарт "Пет-френдли музей" с рекомендациями по размещению оборудования, санитарным нормам и коммуникации с посетителями.

При этом каждый музей устанавливает собственные правила посещения с животными.

Ранее на портале mos.ru начал работу новый сервис "Моспитомец". С его помощью можно забрать собаку или кошку из приюта. Приступить к выбору питомца можно до посещения приюта.

В сервисе есть удобный поиск с фильтрами – там можно выбрать цвет и длину шерсти, пол и возраст питомца. Сведения о животных также постоянно публикуют на страницах приютов в соцсетях.

