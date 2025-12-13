Форма поиска по сайту

13 декабря, 10:00

Общество

Кинологи рассказали, как подготовить питомца к появлению ребенка в доме

Слово "зажировка" официально внесли в словарь русского языка

Жители Якутска сняли на видео оленя, который ждал хозяина возле подъезда

Жительница Подмосковья поселила у себя дома корову

В Московском зоопарке показали, как завтракает панда Диндин

"Техно": как можно бесплатно пользоваться интернетом при помощи собак

Новости регионов: в Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП

Москвичей предупредили о лисах во дворах домов

Россияне стали больше тратить на содержание питомцев

Кинологи рассказали, как подготовить питомца к появлению ребенка в доме. По их словам, чем воспитаннее животное, тем спокойнее оно реагирует на новые правила.

Готовить питомца нужно еще до рождения малыша: прививки, обработка от паразитов, визит к ветеринару и освоение базовых команд – необходимый минимум. Чтобы помочь собаке адаптироваться к изменениям, нужно постепенно менять время прогулок и кормления, показать новые игрушки и кроватку ребенка. В день знакомства питомцу стоит позволить спокойно обнюхать малыша. Главное убедиться, что у ребенка нет аллергии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаАнгелина Жукова

