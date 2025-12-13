Кинологи рассказали, как подготовить питомца к появлению ребенка в доме. По их словам, чем воспитаннее животное, тем спокойнее оно реагирует на новые правила.

Готовить питомца нужно еще до рождения малыша: прививки, обработка от паразитов, визит к ветеринару и освоение базовых команд – необходимый минимум. Чтобы помочь собаке адаптироваться к изменениям, нужно постепенно менять время прогулок и кормления, показать новые игрушки и кроватку ребенка. В день знакомства питомцу стоит позволить спокойно обнюхать малыша. Главное убедиться, что у ребенка нет аллергии.

