Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 12:09

Город

Ослик Жорик из зоны СВО нашел новый дом в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Ослик по кличке Жорик, прибывший из зоны СВО, поселился в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В зоне СВО он находился вместе с личным составом одного из воинских подразделений. Там он помогал в перевозке боеприпасов, а также в хозяйственных делах.

После передислокации части общественность помогла определить дальнейшую судьбу Жорика – в конце ноября Московский зоопарк перевез его в столицу. Перед этим, в начале осени, он проходил адаптацию в Великом Устюге.

"Сейчас для Жорика важны покой и постепенная адаптация. Как только наши специалисты примут решение о его готовности, он переедет на территорию постоянной экспозиции в детском зоопарке", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, Жорик будет обитать на контактной площадке рядом с камерунскими козами.

Пока ослика направили на плановый карантин для прохождения необходимых ветеринарных процедур. Также он постепенно начинает привыкать к сотрудникам зоопарка. Его кормят сеном, свеклой, морковью, добавляют в пищу и витаминно-минеральные добавки.

Познакомиться с животным и узнать его историю можно будет после окончания карантина.

Ранее манул Бабник, которого также называют Кешей, из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Сейчас его вес составляет 6,5 килограмма.

Осенью он получает около 400 граммов корма один раз в день. Зоологи с особой тщательностью следят за количеством пищи, не позволяя Бабнику переедать.

Манул Бабник набрал рекордные 6,5 кг в центре воспроизводства Московского зоопарка

Читайте также


животныегород

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика