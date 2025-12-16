Ослик Жорик из зоны СВО нашел новый дом в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Ослик по кличке Жорик, прибывший из зоны СВО, поселился в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В зоне СВО он находился вместе с личным составом одного из воинских подразделений. Там он помогал в перевозке боеприпасов, а также в хозяйственных делах.

После передислокации части общественность помогла определить дальнейшую судьбу Жорика – в конце ноября Московский зоопарк перевез его в столицу. Перед этим, в начале осени, он проходил адаптацию в Великом Устюге.

"Сейчас для Жорика важны покой и постепенная адаптация. Как только наши специалисты примут решение о его готовности, он переедет на территорию постоянной экспозиции в детском зоопарке", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, Жорик будет обитать на контактной площадке рядом с камерунскими козами.

Пока ослика направили на плановый карантин для прохождения необходимых ветеринарных процедур. Также он постепенно начинает привыкать к сотрудникам зоопарка. Его кормят сеном, свеклой, морковью, добавляют в пищу и витаминно-минеральные добавки.

Познакомиться с животным и узнать его историю можно будет после окончания карантина.

Ранее манул Бабник, которого также называют Кешей, из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Сейчас его вес составляет 6,5 килограмма.

Осенью он получает около 400 граммов корма один раз в день. Зоологи с особой тщательностью следят за количеством пищи, не позволяя Бабнику переедать.

