Фото: 123RF/savmaster

Медвежонок напал на мужчину в Башкирии. Пострадавшего госпитализировали, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что мужчину доставили в Благовещенскую районную больницу, где он продолжает лечение в хирургическом отделении. Его состояние соответствует средней тяжести.

По словам министра, пострадавший получил неглубокие раны. Этому поспособствовало то, что животное было небольшим.

