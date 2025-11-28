Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:16

Японец отбился от проникшего в общественный туалет медведя

Фото: 123RF.com/towfiqu

Медведь напал на охранника в туалете на закрытой железнодорожной станции в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел в префектуре Гумма к северу от Токио. Медведь длиной примерно в 1–1,5 метра заглянул в кабинку, когда 69-летний мужчина собирался уходить. От неожиданности охранник упал и начал отбиваться ногами, что заставило зверя убежать.

Японец получил незначительные травмы правой ноги, с которыми смог добраться до ближайшего полицейского участка и сообщить о случившемся.

В конце октября в японской префектуре Акита предложили использовать армию для борьбы с медведями-людоедами. С инициативой выступил губернатор Кента Сузуки.

Идею он озвучил после произошедшего в Аките нападения животного, в результате которого погибла одна из четырех пострадавших. Губернатор отметил, что ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты.

