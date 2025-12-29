На Сочи обрушился мощный шторм с грозой и градом

На Сочи обрушился мощный шторм, сопровождающийся грозой, градом и снегопадом. Ураганный ветер повредил линии электропередачи в Лазаревском и Центральном районах города.

Аварийные бригады энергетиков сейчас восстанавливают коммуникации и подключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. По прогнозам синоптиков, ожидались четырехметровые волны, смерчи и ливни, способные вызвать подъем уровня воды в реках.

