Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Нижегородском районе

В Нижегородском районе Москвы завершено строительство нового образовательного комплекса, рассчитанного на 400 детей. Как сообщил Сергей Собянин, в здании на Перовском шоссе разместятся начальная школа и детский сад.

Для учеников оборудованы удобные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс по естествознанию, зоны отдыха, а также спортивные и актовые залы. Для дошкольников созданы восемь групп с игровыми, спальными и буфетными зонами, помещения для утренников и музыкальных занятий.

