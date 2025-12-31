31 декабря 2025, 09:45Транспорт
Пассажиры московского транспорта увидят обращение Путина на медиаэкранах
В новогоднюю ночь пассажиры московского транспорта смогут увидеть традиционное обращение президента. Его будут транслировать на медиаэкранах в поездах метро и Московского центрального кольца, а также в салонах автобусов, электробусов и трамваев.
Начало трансляции синхронизируют с телевизионным эфиром. Накануне наступления Нового года на этих же экранах покажут поздравление Сергея Собянина. Оба видеообращения будут сопровождаться бегущей строкой с текстом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.