Пассажиры московского транспорта увидят обращение Путина на медиаэкранах

В новогоднюю ночь пассажиры московского транспорта смогут увидеть традиционное обращение президента. Его будут транслировать на медиаэкранах в поездах метро и Московского центрального кольца, а также в салонах автобусов, электробусов и трамваев.

Начало трансляции синхронизируют с телевизионным эфиром. Накануне наступления Нового года на этих же экранах покажут поздравление Сергея Собянина. Оба видеообращения будут сопровождаться бегущей строкой с текстом.

