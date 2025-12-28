Филевскую линию столичного метро продлят и построят две новые станции

В Москве продлят Филевскую линию метро и построят две новые станции в районе МГСУ и на Ярославском шоссе. В 2025 году был открыт первый участок Троицкой линии, и сейчас строится ее южный участок протяженностью почти 17 километров от Коммунарки до Троицка.

На линии курсируют современные поезда "Москва-2024", а на Замоскворецкую линию вышел усовершенствованный состав "Москва-2026". К 2030 году доля нового подвижного состава в метрополитене должна достигнуть 90%.

