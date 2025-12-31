Пригородные поезда в Москве перейдут на особый график во время новогодних каникул

Пригородные поезда в Москве перейдут на особый график работы в период праздничных каникул. До 10 января включительно составы будут следовать по расписанию субботнего дня. 11 января транспорт будет работать в режиме воскресенья. К привычному ритму понедельника поезда вернутся только 12 января.

Для удобства пассажиров на линию выйдут 186 дополнительных составов. В новогоднюю и рождественскую ночи время работы транспорта будет продлено. Все линии Московских центральных диаметров и поезда Павелецкого направления будут возить пассажиров до 03:00 утра. Составы Ярославского направления будут работать до 02:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.