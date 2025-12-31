31 декабря 2025, 09:30Город
На площадках фестиваля "Путешествия в Рождество" можно выиграть в лотерею
Москва превращается в большую праздничную сцену благодаря проекту "Зима в Москве". 31 декабря и в новогоднюю ночь жителей ждут световые шоу, балет на льду и живая музыка.
На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках можно выиграть в лотерею, потанцевать под кавер-группы и послушать поздравления от первых лиц. Альтернативой традиционному застолью станет новогодний забег в "Лужниках".
