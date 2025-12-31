На площадках фестиваля "Путешествия в Рождество" можно выиграть в лотерею

Москва превращается в большую праздничную сцену благодаря проекту "Зима в Москве". 31 декабря и в новогоднюю ночь жителей ждут световые шоу, балет на льду и живая музыка.

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках можно выиграть в лотерею, потанцевать под кавер-группы и послушать поздравления от первых лиц. Альтернативой традиционному застолью станет новогодний забег в "Лужниках".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.