Собянин рассказал, что в строительной отрасли появляются новые современные специальности

В строительной отрасли активно формируются новые, высокотехнологичные профессии. С некоторыми из них познакомил подписчиков на своей странице в социальной сети MAX Сергей Собянин.

Растет спрос на операторов, управляющих роботами-сварщиками, что кратно повышает производительность. Трансформация отрасли затрагивает и материалы: инженеры-исследователи разрабатывают уникальные составы, например, бетона.

