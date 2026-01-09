ЦОДД порекомендовал москвичам использовать метро из-за непогоды

ЦОДД порекомендовал москвичам отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на метро из-за непогоды. Так коммунальные службы быстрее почистят дороги.

На данный момент основные затруднения на МКАД замечены в районе Косинской эстакады, Волоколамского шоссе, Профсоюзной улицы и Дмитровского шоссе. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.