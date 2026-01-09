09 января, 15:45Транспорт
ЦОДД порекомендовал москвичам использовать метро из-за непогоды
ЦОДД порекомендовал москвичам отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на метро из-за непогоды. Так коммунальные службы быстрее почистят дороги.
На данный момент основные затруднения на МКАД замечены в районе Косинской эстакады, Волоколамского шоссе, Профсоюзной улицы и Дмитровского шоссе. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон.
