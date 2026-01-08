08 января, 09:15Транспорт
Более 700 новых вагонов "Москва 2026" поступят в столичное метро в 2026 году
В 2026 году московский метрополитен получит более 700 новых вагонов "Москва 2026". Первые 40 составов уже курсируют по Замоскворецкой линии, а в будущем они могут появиться и на других ветках, в том числе на Троицкой линии.
Поезд собран из отечественных комплектующих и является одним из самых технологичных в мире. Пассажиры уже оценили удобство вагонов, в которых есть 400 розеток для зарядки, медиаэкраны, аппарель для маломобильных граждан и адаптивное освещение, меняющее цвет в зависимости от времени суток.
