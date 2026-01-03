Собянин рассказал о строительстве станции метро Москвы "Народное Ополчение"

Работы на станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро выходят на финишную прямую, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, станция готова на более чем 75%. На платформе уже завершили архитектурную отделку в стилистике первых станций московского метрополитена. Главный акцент сделан на два ряда колонн со встроенной подсветкой. Их установили вдоль платформы таким образом, чтобы они образовывали своды.

