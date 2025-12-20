Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 декабря, 13:30

Мэр Москвы

Собянин: образовательный комплекс построили в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Нижегородском районе Москвы построили образовательный комплекс для 400 детей, рассказал Сергей Собянин.

"В одном крыле здания на Перовском шоссе будет начальная школа, в другом – детский сад. В центральной части расположились пищеблок полного технологического цикла с обеденным залом, медпункт и медиатека", – написал мэр в мессенджере MAX.

По его словам, здесь оборудованы кабинеты и лабораторно-исследовательский комплекс по естествознанию, а также зоны для отдыха и занятий физкультурой. Для малышей подготовили восемь групп с несколькими зонами, помещение для утренников, музыкальных и спортивных занятий.

"Около здания сделали пространства для прогулок под теневыми навесами, две физкультурные площадки со спортивными комплексами, зоны отдыха и грядки с теплицей для учебных опытов", – добавил Собянин.

Кроме того, на территории появились велопарковка, стоянка для колясок, самокатов и санок. Также высажены 52 дерева и более 4 тысяч кустарников живой изгороди.

В настоящий момент в ЮВАО идет строительство еще 12 объектов образования.

Ранее сообщалось, что еще один образовательный центр на 1 075 мест появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе столицы. Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

В рамках программы правительство Москвы уже одобрило создание более 2,7 тысячи объектов общей площадью свыше 8,3 миллиона квадратных метров.

