Москвичам рассказали, какие языки изучают школьники в центрах допобразования

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 120 тысяч столичных школьников и студентов колледжей изучают иностранные языки в центрах дополнительного образования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Самым популярным остается английский язык – его выбрали более 75 тысяч ребят. На втором месте оказался китайский, который стал более востребованным, чем испанский, немецкий и французский.

В городе работает почти 10 тысяч языковых групп различного направления. Кроме европейских языков, школьники выбирают восточные: корейский, китайский, японский и арабский. Также в Москве открыты менее массовые группы, например по изучению латыни или суахили, рассказали в департаменте.

На занятиях по китайскому языку дети изучают письменность и грамматику, практикуются в общении и знакомятся с культурными традициями. Такой подход приносит результаты, и многие ученики успешно выступают на олимпиадах.

В частности, воспитанник Дворца творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" Даниил Сайфутдинов занял второе место во Всероссийском фонетическом конкурсе "Золотая рифма", а Владислав Феклисов – во Всероссийском конкурсе каллиграфии "Искусство восточного пера".

Для изучения латинского языка в школе № 1514 работает кружок. На занятиях педагоги изучают современные методики, в том числе элементы "живой" латыни. Дети читают тексты Горация, Цицерона и Цезаря.

Ученица школы София Александрова рассказала, что в будущем хочет заниматься историей и антиковедением, поэтому для серьезной научной работы ей нужно свободно владеть латынью.

Между тем для старшеклассников школы № 1517 работает программа по изучению языка суахили и страноведения Африки. Занятия проводят опытные преподаватели и носители языка. На уроках дети также узнают об истории, культуре, экономике и политике африканских стран.

Кроме того, ученики принимают участие в культурных событиях. Например, в 2024 и 2025 годах они выступили с докладами и музыкальными номерами на Дне суахилийской культуры в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

С сентября в российских школах изучение английского языка в 5–7-х классах сократилось до двух часов в неделю. В Минпросвещения России пояснили, что решение принято в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.