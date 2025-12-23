Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 10:46

Общество

Москвичам рассказали, какие языки изучают школьники в центрах допобразования

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 120 тысяч столичных школьников и студентов колледжей изучают иностранные языки в центрах дополнительного образования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Самым популярным остается английский язык – его выбрали более 75 тысяч ребят. На втором месте оказался китайский, который стал более востребованным, чем испанский, немецкий и французский.

В городе работает почти 10 тысяч языковых групп различного направления. Кроме европейских языков, школьники выбирают восточные: корейский, китайский, японский и арабский. Также в Москве открыты менее массовые группы, например по изучению латыни или суахили, рассказали в департаменте.

На занятиях по китайскому языку дети изучают письменность и грамматику, практикуются в общении и знакомятся с культурными традициями. Такой подход приносит результаты, и многие ученики успешно выступают на олимпиадах.

В частности, воспитанник Дворца творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" Даниил Сайфутдинов занял второе место во Всероссийском фонетическом конкурсе "Золотая рифма", а Владислав Феклисов – во Всероссийском конкурсе каллиграфии "Искусство восточного пера".

Для изучения латинского языка в школе № 1514 работает кружок. На занятиях педагоги изучают современные методики, в том числе элементы "живой" латыни. Дети читают тексты Горация, Цицерона и Цезаря.

Ученица школы София Александрова рассказала, что в будущем хочет заниматься историей и антиковедением, поэтому для серьезной научной работы ей нужно свободно владеть латынью.

Между тем для старшеклассников школы № 1517 работает программа по изучению языка суахили и страноведения Африки. Занятия проводят опытные преподаватели и носители языка. На уроках дети также узнают об истории, культуре, экономике и политике африканских стран.

Кроме того, ученики принимают участие в культурных событиях. Например, в 2024 и 2025 годах они выступили с докладами и музыкальными номерами на Дне суахилийской культуры в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

С сентября в российских школах изучение английского языка в 5–7-х классах сократилось до двух часов в неделю. В Минпросвещения России пояснили, что решение принято в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.

Ученые заявили, что изучение иностранного языка помогает замедлить старение мозга

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика