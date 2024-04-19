Педагог Липина назвала неэффективным прослушивание песен на изучаемом языке

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Прослушивание иностранной музыки не приносит желаемого эффекта при изучении иностранного языка. Гораздо полезнее начать слушать подкасты, заявила преподавательница английского языка Валерия Липина в беседе с "Газетой.ру".

Она уточнила, что, если человеку сложно воспринимать разговорную речь в течение длительного времени, стоит поискать специализированные записи для изучающих язык.

"Например, для тех, кто учит английский, шестиминутный подкаст, который так и называется – 6 minute English. Также для начала будет отлично, если вы начнете смотреть фильмы с субтитрами, а впоследствии их можно будет отключать, если фильм или сериал соответствует вашему уровню", – посоветовала педагог.

Также, чтобы улучшить разговорный английский, продолжила Липина, можно запланировать еженедельные "окошки" для общения в своем расписании: поход в разговорный клуб или регулярные встречи с носителями языка. По ее мнению, лучше всего для этого подходит формат "стади-бадди", предполагающий регулярное общение с изучающим язык.

"Найти такого напарника можно, например, в приложении Tandem. В нем можно переписываться, отправлять голосовые и общаться с видео. Вашей парой станет человек-носитель, который изучает русский язык – это еще и отличная возможность для культурного обмена", – отметила эксперт.

Еще одним хорошим способом является разговор с самим собой. Можно включать диктофон и записывать мини-дневник.

"В крайнем случае можно и просто рассказать себе что-то, стоя у зеркала. Это тоже хорошая практика спонтанной речи", – заверила преподаватель.

По ее словам, чтобы прогресс в изучении языка шел быстрее и легче, важно интегрировать его в свою рутину и как можно чаще создавать "касания" с новыми словами и грамматикой. Например, большинство сейчас постоянно пользуется смартфонами.

"Отличная идея будет переключить свой телефон на изучаемый язык. В начале будет непривычно, но постепенно вы поймете значения всех кнопок и функций и существенно расширите свой словарный запас", – сказала Липина.

Подводя итог, эксперт порекомендовала записывать услышанные слова или выражение, повторять их и обязательно проанализировать в интернете, в каких случаях они употребляются.

"Помогут повторять и активировать новую лексику приложения Quizlet или Reward. В них можно создавать свои карточки с иностранными словами или использовать уже существующие наборы", – заключила специалист.

Ранее москвичам рассказали, что в проекте "Московское долголетие" открыто свыше тысячи групп иностранных языков. Уже более 25,7 тысячи москвичей старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский.

Как отметила доцент Института дополнительного преобразования Марина Ясенская, люди старшего возраста, которые сохраняют умственную и физическую активность, менее склонны к когнитивным нарушениям и депрессии.