Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы

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Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком на сайте Госдумы, рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Его заявление появилось на официальном портале ГД.

"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального портала", – говорится в публикации.

Володин отметил, что в 2018 году появилась англоязычная версия сайта, а в прошлом году разработчики представили версии на испанском и китайских языках. Он объяснил, что это делает деятельность Госдумы более открытой. Россия старается развивать отношения с Латинской Америкой и КНР, а также со странами Востока и Северной Африки, подчеркнул он. Для этого и запускаются версии сайта на иностранных языках, резюмировал Володин.

Ранее депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской внесли законопроект, который предполагает ограничение использования иностранных слов в публичной сфере, включая рекламу и СМИ.

Основной смысл такого предложения заключался в защите русского языка. Авторы инициативы подчеркнули, что реклама на языках российских народов и иностранных языках должна соответствовать по содержанию сведений рекламе на государственном языке.



В ГД внесли законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичной сфере