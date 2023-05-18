В Госдуме призвали ориентировать детей на китайский и арабский языки

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Российским детям следует рассказывать о перспективах обучения таким языкам, как китайский, арабский и испанский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова думского депутата Султана Хамзаева.

В связи с этим, отметил парламентарий, доминирование английского языка прекратится.

"Необходимо в первую очередь акцентировать внимание наших детей на будущее, перспективу. Китайский, арабский, испанский. Английский, конечно, останется в линейке языков, но доминирования никакого не будет", – заявил Хамзаев.

Вместе с этим он отметил, что преобладание английского языка уходит в прошлое. В этом, считает парламентарий, виноваты западные страны.

18 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе собрания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ назвал английский язык мертвым. По его словам, вместо него следует изучать другие языки межнационального общения. В качестве примера председатель ГД привел Китай, где успешно сохраняются собственные традиции и культура.