08:22Политика
Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России – МИД РФ
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям в отношении России. Об это заявил замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", – передает ТАСС слова замминистра.
Галузин отметил, что РФ не диктует другим государствами, каким внешним и внутриполитическим курсом следует двигаться, в случае, если это не идет вразрез взаимным обязательствам, включая по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он подчеркнул, что в столицах государств Центральной Азии знают, что искусственное разрушение связи с Россией может привести к тяжелым последствиям, которые будут сложнее, чем издержки от вторичных санкций.
Он заявил, что РФ планирует последовательно укреплять отношения стратегического партнерства со странами региона.
Уточняется, что конференция "Валдая" на тему "Россия и Центральная Азия: сопряжение с меняющимся миром" проходит 16 и 17 мая на базе Томского государственного университета.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении нового пакета санкций в отношении компаний РФ в стране.
По словам Зеленского, под санкции подпали компании, которые связаны с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и другими лицами. В их число вошли учредители, руководители и лица, которые обладают активами на Украине.
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