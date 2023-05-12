Путин заявил, что нелегитимные санкции наносят урон международной системе

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Владимир Путин заявил, что нелегитимные санкции, а также разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение российского лидера на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Сегодня применение нелигитимных санкций, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство в их внутренние дела, разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьезный урон международной правовой системе, разрушает саму ее суть", – указано в обращении главы государства.

Как отметил президент, Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в сферах политики, безопасности, культуры и спорта.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила на ПМЮФ с предложением создать специальный орган, помогающий жителям Украины переселиться в Россию. По словам омбудсмена, она получает тысячи соответствующих обращений от украинцев.

На ПМЮФ также выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что специальная военная операция России на территории Украины проводится в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Положение предусматривает право на индивидуальную и коллективную самооборону. Как подчеркнул Лавров, Москва уведомляла об этом Совет безопасности ООН.

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