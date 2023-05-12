Москалькова предложила создать орган для помощи желающим переехать с Украины в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать специальный орган, помогающий жителям Украины переселиться в Россию. С подобным заявлением она выступила на Петербургском международном юридическом форуме.

Омбудсмен добавила, что получает тысячи обращений от украинцев. Они просят помочь переселиться в Россию с Украины, потому что на родине чувствуют себя чужими.

"Мы не можем сегодня помочь (переселиться в Россию). Это большая трагедия, может быть, нужна специальная государственная структура, которая будет оказывать помощь этим людям", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Москалькова предложила создать координирующий орган по обмену гражданами с Украиной. Она рассказала, что считает эту тему востребованной, к ней поступают сообщения от украинцев с просьбами помощи в обмене.

Также омбудсмен сообщила, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам СВО на Украине и их семьям. По словам Москальковой, множество из них принимались быстро, как того требовала ситуация, но на практике выявились некоторые противоречия, которые необходимо переосмыслить и исправить.

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