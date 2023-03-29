Москалькова предложила создать координирующий орган по обмену с Украиной гражданских лиц

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следует рассмотреть тему формирования координирующего органа по обмену гражданами с Украиной. На сегодняшний день он отсутствует, сообщила она.

"Необходимость создания этого органа, его роль могут быть определены только президентом. Я со своей стороны вижу, что такая проблема есть", – цитирует ее РИА Новости.

Омбудсмен указала, что ей приходят сообщения от гражданских лиц, которые обращаются с вопросом обмена. По словам Москальковой, обращаются и украинские граждане, которые выражают желание посетить своих родственников в России. Она добавила, что пока не определен статус гуманитарного коридора, предназначенного для прибытия людей.

"Я вижу востребованность этой темы и думаю, что государственные органы задумаются над тем, как решить эту проблему", – заключила собеседника агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольных Киеву территорий вернулся 101 российский военный. Их должны были направить в столицу при помощи самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ. В Москве они получат необходимую медицинскую и психологическую помощь в учреждениях Минобороны.

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