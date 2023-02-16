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18:34

Политика

В МО РФ сообщили о возвращении 101 военного из украинского плена

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С подконтрольных Киеву территорий вернулся 101 российский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"6 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий", – сообщили в ведомстве, уточнив, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.

Освобожденных военных доставят в столицу с помощью самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В Москве им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь в учреждениях Минобороны.

Ранее из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих. Вернуть военнопленных удалось в результате сложного переговорного процесса. Их обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства ОАЭ, сообщили в Минобороны.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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