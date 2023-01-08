Фото: Минобороны РФ

50 российских пленных вернулись на родину из украинского плена. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что в плену бойцам Вооруженных сил России грозила смертельная опасность.

Всех освобожденных планируют доставить в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства обороны.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что отрицающие наличие нацизма на Украине занимаются самообманом. По его словам, аналогичная ситуация и с теми, кто отрицает, что в стране действует марионеточный режим США и НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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