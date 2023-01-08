Анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Анализ конфликта на Украине свидетельствует о преимуществе России перед НАТО, заявил журналист Хассан Нафаа. В своей статье для издания Al Mayadeen он назвал три главных фактора, которые подтверждают данный вывод.

Первый – воздействие экономических санкций на обе стороны конфликта. Нафаа считает, что Россия "выиграла этот раунд", поскольку положение рубля сейчас сильнее, чем до начала спецоперации, а от ограничительных мер страдают сами западные страны.

В качестве второго фактора журналист назвал боеспособность ВС РФ. Он считает, что Россия пока задействовала не всю свою военную мощь.

Третий фактор – степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон конфликта. Нафаа пояснил, что речь идет об экономических трудностях в зимний период и конфликте интересов между США и ЕС.

"У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу – НАТО – грозит крах, особенно если военное противостояние затянется", – считает журналист.

Ранее издание Asia Times сообщило, что Россия получает преимущество в спецоперации, ликвидируя украинские беспилотники и ослепляя артиллерию. По данным отчета Royal United Services Institute, к лету ВС РФ сбили около 90% дронов ВСУ. Это привело Киев к необходимости запросить поддержку США и НАТО.



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