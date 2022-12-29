Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Россия получает преимущество в спецоперации на Украине, ликвидируя украинские беспилотники и ослепляя артиллерию. Об этом сообщает Asia Times.

По данным отчета Royal United Services Institute (Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании), около 90% беспилотников ВСУ были сбиты к лету. Это привело Киев к необходимости запросить поддержку США и НАТО.

"Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом – до шести", – говорится в материале издания.

Как отмечает автор статьи, ликвидация беспилотников позволила РФ снизить эффективность результатов разведки ВСУ. Преимущество российской армии журналист также видит в большом запасе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее шаманы из Перу предположили дату завершения конфликта на Украине. По мнению приверженцев шаманизма, боевые действия могут завершиться до августа 2023 года. Россия и Украина, по их прогнозу, заключат мирное соглашение.



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