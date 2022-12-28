Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте на Украине

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что следующий год будет решающим в конфликте между РФ и Украиной. По его словам, Киев отчетливо понимает, какие действия необходимо предпринять в сфере обороны и безопасности страны.

"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной", – сказал он в своем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что сектор обороны и безопасности должен будет показать определенные результаты.

В своей речи президент Украины также обратил внимание на сложную ситуацию, в которой оказались украинские военнослужащие, в районах Артемовска и Кременной.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что Киев перебрасывает дополнительные силы в район Кременной. По его словам, штурмовые группы состоят из иностранных наемников.

Он добавил, что российская армия вынудила ВСУ отойти на прежние позиции. Кроме того, он отметил, что украинские войска начали нести большие потери на этом участке передовой. Теперь штурмовые группы должны восполнить их.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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