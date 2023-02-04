Из украинского плена вернулись 63 российских военных – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 63 военнослужащих Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны РФ.

Вернуть военнопленных удалось в результате сложного переговорного процесса. Их обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства ОАЭ.

Все они уже находятся на территории России. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также вернувшимся дали возможность связаться с родственниками.

В военном ведомстве рассказали, что в состав группы из 63 человек вошли лица чувствительной категории.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Киев затягивает процесс обмена военнопленными, так как задействует двойные стандарты. Она добавила, что некоторых украинцев вносят в перечень без вести пропавших. Она рассказала, что получает сообщения от жен, матерей и сестер военных Украины, которые просят найти потерянных солдат.

До этого Москалькова призвала ООН, Красный Крест и украинского омбудсмена потребовать от Киева перестать применять пытки в сторону военнопленных.

По ее словам, члены семей попавших в плен присылают ей видео, на кадрах которых видны издевательства над солдатами. Уполномоченный по правам человека понадеялась, что через совместные усилия Минобороны РФ и ФСБ смогут вернуть военнопленных домой.

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