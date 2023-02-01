Москалькова заявила, что Украина намеренно затягивает процесс обмена военнопленными

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Киев затягивает процесс обмена военнопленными, так как задействует двойные стандарты. Таким мнением поделилась Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось. Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен", – заявила она в своем телеграм-канале.

Москалькова добавила, что некоторых украинцев вносят в перечень без вести пропавших. Она рассказала, что получает сообщения от жен, матерей и сестер военных Украины, которые просят найти потерянных солдат.

Ранее Москалькова призвала ООН, Красный Крест и украинского омбудсмена потребовать от Киева перестать применять пытки в сторону военнопленных.

По ее словам, члены семей попавших в плен присылают ей видео, на кадрах которых видны издевательства над солдатами. Уполномоченный по правам человека понадеялась, что через совместные усилия Минобороны РФ и ФСБ смогут вернуть военнопленных домой.

После сообщений Москальковой Следственный комитет РФ начал проверку.



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