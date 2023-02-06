Полянский заявил, что родные украинских пленных просят РФ не возвращать их домой

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Родные некоторых украинских военнопленных просят Россию не возвращать их домой, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать", – приводит РИА Новости его слова.

Полянский отметил, что пленные рассказывают страшные вещи об условиях службы и отношении со стороны командования ВСУ. По его словам, людей используют в качестве пушечного мяса.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Киев затягивает процесс обмена военнопленными, так как задействует двойные стандарты. Она добавила, что некоторых украинцев вносят в перечень без вести пропавших. Она рассказала, что получает сообщения от жен, матерей и сестер военных Украины, которые просят найти потерянных солдат.

До этого Москалькова призвала ООН, Красный Крест и украинского омбудсмена потребовать от Киева перестать применять пытки в сторону военнопленных.

По ее словам, члены семей попавших в плен присылают ей видео, на кадрах которых видны издевательства над солдатами. Уполномоченный по правам человека понадеялась, что через совместные усилия Минобороны РФ и ФСБ смогут вернуть военнопленных домой.

Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными

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