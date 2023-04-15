Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации на Украине и их семьям.

"Многие из них принимались быстро, как того требовала ситуация. И закономерен тот факт, что на практике выявились некоторые противоречия, которые надо переосмыслить и исправить", – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

К такому выводу, по словам омбудсмена, она пришла в результате рабочей встречи с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, во время которой они обсудили взаимодействие в сфере законотворчества о высшем образовании и медобслуживании некоторых льготных категорий граждан.

Кроме того, Москалькова провела еще одну встречу – с ректором Университета мировых цивилизаций имени В. В. Жириновского Олегом Слоботчиковым, с которым омбудсмен договорилась заключить соглашение о сотрудничестве, а также проработать возможность создания в Университете базовой кафедры по правам человека.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что следует рассмотреть тему формирования координирующего органа по обмену гражданами с Украиной. На сегодняшний день он отсутствует, сообщила она.

До этого уполномоченный по правам человека в России выступила с предложением выдавать соотечественникам паспорта РФ в зарубежных представительствах.

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