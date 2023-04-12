Росавиация поддержала идею бронировать места в самолетах для участников СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росавиация поддержала инициативу по бронированию мест в самолетах для участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

"В текущих условиях считаем, что помощь авиакомпаний в организации перевозок данной категории пассажиров будет существенным вкладом авиабизнеса в поддержку проводимой СВО", – подчеркивается в сообщении.

Так, СМИ сообщали, что Минобороны РФ попросило авиакомпании бронировать места на самолетах для участников спецоперации. По данным прессы, бронь будет сниматься за 12 часов до вылета рейса.

До этого говорилось, что родственникам погибших военнослужащих, в том числе мобилизованных и сотрудников внутренних дел, могут начать оплачивать проезд к месту отпуска на территории РФ раз в год. Эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук отметил, что подобная инициатива является своего рода субсидированием российских перевозчиков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что мобилизованные граждане прибыли в свои первые отпуска из зоны спецоперации. Каждому мобилизованному положен 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учета времени проезда, объяснило ведомство.

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