Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны СВО – Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мобилизованные граждане прибыли в свои первые отпуска из зоны спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации", – говорится в сообщении ведомства.

В МО пояснили, что каждому мобилизованному положен 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учета времени проезда.

В числе первых отправившихся в отпуск из зоны СВО оказались Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии. В ходе поездки на родину военнослужащие провели в своей школе урок мужества.

Помимо этого, в плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные, выполняющие задачи в зоне СВО.

Ранее обеспечить отпуском военнослужащих из зоны спецоперации на Украине поручил Владимир Путин. Поручение было дано по результатам реализации послания главы государства Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Срок исполнения поручения президента был установлен до 15 апреля 2023 года.



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