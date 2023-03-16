Минтруд предложил сделать бесплатным переобучение участников СВО и членов их семей

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Глава Минтруда РФ Антон Котяков призвал сделать бесплатным переобучение участников спецоперации РФ на Украине и членов их семей в рамках нацпроекта "Демография".

Министр рассказал, что Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил уделять особое внимание мерам поддержки военнослужащих.

"За гражданами, которые были мобилизованы, сохраняются рабочие места. Но в ряде случаев таким ветеранам может потребоваться обновить знания или переквалифицироваться", – передает ТАСС его слова.

Котяков заявил, что участникам СВО, а также членам их семей необходимо предоставить приоритетное право на переобучение и субсидирование найма.

Ранее Владимир Путин во время послания парламенту поручил установить для военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода. Речь идет в том числе о добровольцах и мобилизованных.

Глава государства подчеркнул, что участие в специальной военной операции связано с огромными нагрузками. В связи с этим, считает президент, для всех участников СВО следует узаконить отпуск в 14 дней раз в полгода, не считая времени на дорогу.



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