Володин назвал английский язык мертвым

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Английский язык стал мертвым, вместо него надо изучать другие языки межнационального общения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Когда наш товарищ озвучивает послание, и мы его понимаем, потому что можем разговаривать на языке межнационального общения, это очень важно. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло", – приводит ТАСС слова Володина.

Володин привел Китай в пример как страну, где успешно сохраняется собственные традиции и культура. Он поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла КНР в Белоруссии Се Сяоюна за выступление на русском языке.

Как отметил Володин, у всех стран ОДКБ с Китаем "братские отношения". Политик заявил о намерении продолжить общение с китайской стороной на национальном языке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил, что Запад идет на эскалацию международной напряженности и готовится к войне. По его мнению, центральной ареной противостояния на Европейском континенте остается Украина. Он добавил, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта.