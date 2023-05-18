Запад идет на эскалацию напряженности и открыто говорит о подготовке к войне – Лукашенко

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Запад идет на эскалацию международной напряженности и открыто признается в том, что готовится к войне, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По его мнению, центральной ареной противостояния на европейском континенте остается Украина. Он добавил, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта.

"После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта", – цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли сообщил, что риск вооруженного конфликта России и НАТО является очень реальным. Он добавил, что Киев явно не настроен на развитие масштаба вооруженного конфликта. По его мнению, угроза эскалации связана с высокой эмоциональностью ситуации.

Милли сказал, что ежедневно Вооруженные силы США рассчитывают возможность эскалации конфликта в своих действиях и действиях российской стороны. Это связано с тем, что последствия эскалации могут быть очень серьезными. Он подчеркнул, что возможный вооруженный конфликт между США и РФ также несет суровые последствия. Кроме того, гипотетический конфликт НАТО и России способен опустошить обе стороны.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией. По его словам, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО.

Шойгу считает, что военная помощь только затягивает конфликт, а в итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.

