Начальник Генштаба США считает риск конфликта России и НАТО очень реальным

Фото: 123RF/niserin

Риск вооруженного конфликта России и НАТО является очень реальным. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Марк Милли.

"НАТО и Соединенные Штаты не хотят войны с Россией… но вероятность эскалации очень реальна", – передает РИА Новости слова Милли.

Он добавил, что Киев явно не настроен на развитие масштаба вооруженного конфликта. По его мнению, угроза эскалации связана с высокой эмоциональностью ситуации.

Милли сказал, что ежедневно Вооруженные силы США рассчитывают возможность эскалации конфликта в своих действиях и действиях российской стороны. Это связано с тем, что последствия эскалации могут быть очень серьезными.

Он подчеркнул, что возможный вооруженный конфликт между США и РФ также несет суровые последствия. Кроме того, гипотетический конфликт НАТО и России способен опустошить обе стороны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией. По его словам, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО.

Шойгу считает, что военная помощь только затягивает конфликт, а в итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.



В немецком Магдебурге прошла демонстрация против поставок оружия на Украину