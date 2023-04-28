Шойгу заявил, что боевой потенциал стран НАТО был задействован против России с началом СВО

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Страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

По его словам, это становится очевидно в связи с тем, что против России незамедлительно ввели масштабные санкции, организовали поставки вооружения на Украину, снабдили ее разведданными, направили в зону боевых действий военных советников и наемников. Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО.

Шойгу сообщил коллегам, что оружие, которое Запад начал передавать Украине после начала СВО, попадает на черный рынок, а затем – в руки террористов. По его мнению, военная помощь только затягивает конфликт, а в итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.

"России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и специальная военная операция будет доведена до конца", – сказал министр обороны России.

Он добавил, что Запад на фоне проведения СВО хочет изолировать Россию, показывает, что готов усилить всестороннее давление в ущерб своим интересам. При этом, как заметил Шойгу, все эти попытки терпят крах.

Ранее Шойгу заявил, что Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности, пытаясь сохранить глобальное доминирование.

Он подчеркнул, что по их инициативе запустили процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия.

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