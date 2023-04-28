США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности – Шойгу

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Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытке сохранить глобальное доминирование, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

Он подчеркнул, что по их инициативе запустили процесс демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия.

Шойгу напомнил, что сперва Штаты в одностороннем порядке прекратили действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

По словам российского министра, встреча в Нью-Дели проходит на фоне очень неустойчивой международной обстановки. Шойгу добавил, что в процессе становления нового многополярного мира все очень динамично и кардинально меняется, причем эти изменения необратимы. В то же время коллективный Запад старается активно противодействовать этому.

Глава Минобороны также пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году.

Шойгу подчеркнул, что это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным. Также он отметил, что важно укреплять роль ШОС как одной из опор новой многополярной международной системы, основанной на равноправии и взаимоуважении, а также соблюдения норм международного права.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада желают поражения России, хотят обеспечить ее изоляцию в мире и лишить статуса великой державы, которая способна дать достойный отпор США и их стремлению к глобальному доминированию.

По словам секретаря СБ, Россия традиционно дает отпор "бесчеловечным планам" Запада. Патрушев подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не остановятся ни перед чем при их реализации. Преследуя собственные интересы, они затормозили экономическое развитие стран третьего мира и поставили под вопрос благополучие своих европейских союзников, резюмировал политик.

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