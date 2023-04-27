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Чтобы разрешить украинский конфликт, нужно предоставить России роль одного из пяти "мировых жандармов", считает историк Джордж Либмэн. Своим мнение он поделился в журнале The American Conservative.

По его словам, ключ разрешения конфликта в том, чего хочет любое разумное российское правительство, и неважно, царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное.

"Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов", – подчеркнул Либмэн.

Он отметил, что система, которая зародилась в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй Мировой войны, предполагала "священный союз" пяти постоянных членов Совбеза ООН. Эксперт напомнил, что именно это союз и обеспечил почти отсутствие крупных войн в Европе почти на 100 лет.

По его мнению, любое урегулирование должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного. Он подчеркнул, что санкции на протяжении десятков лет показывают свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи.

Либмэн заявил, что вместо этого Госдепартамент празднует истощение российских валютных резервов в результате конфликта. Он добавил, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО, и даже членство Норвегии и Дании ограничено присутствием иностранных военных баз и войск на территории этих стран.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО ставило перед собой задачу развалить Россию. Однако, считает дипломат, своими действиями организация лишь способствовала ее сплочению.

Вместе с этим глава МИД подчеркнул, что Москва будет делать все, чтобы люди, которые говорят на русском языке и имеют отношение к русской культуре, не подвергались истреблению на Украине. Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминации россиян, которые исповедуют религию через Украинскую православную церковь.

