02 сентября, 13:32Общество
Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев
Юные члены семьи Владимира Путина изучают китайский язык и уже свободно говорят на нем, рассказал президент РФ в ходе урока "Разговоры о важном" в кызылской школе № 20.
"Сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому, что контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом", – отметил Путин.
При этом в КНР также растет интерес к русскому языку, уточнил лидер страны. Однако это не значит, что нужно забыть английский язык. Путин отметил, что это великий язык, который много дал человечеству с точки зрения объединения знаний и людей.
За прошлый год Москву посетили свыше 244 тысяч туристов из Китая, что почти в 5,5 раза больше показателя 2023 года, рассказывал Сергей Собянин.
Для изучения иностранного языка, уверены эксперты, прослушивание музыки не принесет желаемого эффекта. Для этого нужно слушать подкасты на иностранном языке.
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