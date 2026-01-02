Число погибших в результате атаки на Херсонскую область возросло до 27 человек

По уточненным данным, число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Херсонскую область возросло до 27 человек, среди них двое детей. 31 пострадавший, включая пятерых несовершеннолетних, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Десять раненых, в том числе беременная женщина и пять детей, были эвакуированы в Крым, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сергей Собянин сообщил, что Москва готова принять пострадавших, решение будет принято после консультаций с федеральным центром.

